الهلال الأحمر الأردني يستقبل طلبات كفالات الأيتام بالطفيلة

الوكيل الاخباري - استقبل فرع جمعية الهلال الأحمر الأردني في جمعية بشائر الرحمن الخيرية في منطقة القادسية وجمعية نشميات سيدات الحسا الخيرية، وعلى مدار ثلاثة أيام، عشرات الطلبات للكفالات الخاصة بالأيتام الأردنيين، بغية توفير حزمة خدمات اجتماعية وخيرية للأيتام في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا.



وجرى التسجيل ضمن إجراءات وقائية وشروط الصحة والسلامة العامة تحسبا لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر الأردني في الطفيلة جمال الحجاج.

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