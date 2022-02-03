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الخميس، 03-02-2022 05:24 م

الهلال الأحمر يباشر بإجراء عمليات جراحية للاجئين سوريين في الأردن

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الوكيل الاخباري - باشر الهلال الأحمر الأردني بإجراء عمليات جراحية للاجئين سوريين في الأردن، بمشاركة أطباء اختصاص كويتيين، بدعم من بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ عدة مشاريع إغاثية وصحية مخصصة للاجئين السوريين.

ووفق بيان صحفي عن الهلال الأحمر اليوم الخميس، سيتم إجراء العمليات على مرحلتين تتضمن الأولى منها إجراء 90 عملية، والثانية تشمل إجراء 100عملية، بهدف تخفيف المعاناة عن اللاجئين السوريين في المخيمات والقرى والمدن في جميع أنحاء المملكة.

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