الهلال الأحمر يستضيف اجتماعا دوليا

الوكيل الاخباري - استضاف الهلال الأحمر الأردني اليوم الهلال الأحمر العراقي والهلال الأحمر المصري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مقره الرئيسي في العاصمة عمان، لاستعراض مخرجات الاجتماع الثلاثي الأول والاتفاقية الثلاثية بين البلدان الثلاثة.



وأكد رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد أن الاجتماع سيساهم في رسم طريق التعامل بين جميع الأطراف تنفيذا للدور المساعد للحكومات في مجال العمل الإنساني ووفق الاحتياجات الإنسانية المختلفة، لتوثيق الأنشطة التي يتم تنفيذها في المجتمع المحلي للوصول إلى الفئات الأشد ضعفا.

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