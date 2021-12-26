الهلال الأحمر ينظم يوما طبيا مجانيا في الطفيلة

الوكيل الإخباري- تنظم جمعية الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة، غدا الاثنين، يوماً طبياً مجانياً، بالتعاون مع نادي معلمي الطفيلة.

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ويتضمن اليوم الطبي تقديم الفحوصات الطبية والمعالجات ضمن تخصصات النسائية والأطفال والطب العام مع تقديم العلاجات المناسبة للمراجعين.



وقال رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر الأردني في الطفيلة، جمال الحجاج، اليوم الأحد، إن تنظيم اليوم الطبي، يأتي تأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف مؤسسات المجتمع، وتحقيقا لأهداف الهلال الأحمر الأردني في تقديم مختلف الخدمات الطبية للمجتمع المحلي، خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف أن اليوم الطبي سيتضمن العديد من العيادات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع المحلي، حيث يبدأ اليوم الطبي فعالياته من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء في قاعة نادي معلمي الطفيلة بمنطقة البرنيس.



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