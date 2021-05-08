الهلال الأحمر يوزع بطاقات كسوة العيد على الأسر السورية



الوكيل الاخباري -

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وزع الهلال الأحمر الأردني، اليوم السبت، بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي بطاقات "كسوة العيد" على الأسر السورية، ضمن حملة مشروع "كسوة عيد الفطر المبارك" لعام 2021 وبالتعاون مع السفارة الكويتية في المملكة.وقال رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد "نحتفل في يومنا هذا باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك لنسهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال وذويهم، معربا عن شكره وامتنانه لكل من يدعم النشاطات الإنسانية ويخفف المعاناة عن المستضعفين".