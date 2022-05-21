الهلال الأحمر يوزع مستحقات لـ 7791 مستفيدًا ضمن برنامج كفالات الأيتام

الوكيل الإخباري - وزع الهلال الأحمر الأردني مستحقات لـ 7791 مستفيدًا ضمن برنامج كفالات الأيتام الذي ينفذه الهلال الأحمر الأردني، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وذلك عن النصف الثاني من العام 2021 في محافظات المملكة كافة.

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وقال مسؤول البرنامج في الهلال الأحمر الأردني محمود العسود: بدأ برنامج كفالات الأيتام منذ عام 2004 بعدد مستفيدين لم يتجاوز 650 واليوم يبلغ عددهم 7791، ونتطلع في نهاية عام 2022 للوصول الى 10000 مستفيد.



وفيما يخص توزيع المستحقات المالية للمستفيدين، أكد العسود أن 7791 تلقوا مستحقاتهم عن طريق الحوالات البنكية الخاصة بهم، منهم 6995 مسجلين قدامى و796 مسجلين جدد، ويتم تسجيل المستفيدين على مدار العام في فروع الهلال في العاصمة والمحافظات ويتم إرسال معلوماتهم الى الهلال الأحمر الاماراتي ليتم كفالتهم من المانحين.



وعن المشروع بشكل عام، قال مسؤول البرنامج إن الهدف من تأسيس المشروع المستمر منذ سنوات هو حماية كرامة المستفيدين وذويهم تطبيقا لمبادئ الحركة الدولية فيما يخص حماية كرامة المستفيدين، اذ يتم تخصيص مبالغ لهم.



وأشاد العسود بجهود الهلال الأحمر الإماراتي المستمرة في تقديم العون والدعم لتنفيذ هذا البرنامج على مدار سنوات طويلة من العمل الإنساني المشترك، مقدراً الدور المميز الذي قامت به سفارة الإمارات والمتمثل في تسهيل مهمات إيصال المساعدات الى مستحقيها في مختلف محافظات المملكة.

