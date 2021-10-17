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الأحد، 17-10-2021 06:52 م

الهميسات: تلفريك عجلون يسير وفقاً للبرنامج الزمني المخطط

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، أنّ تنفيذ مشروع تلفريك عجلون الذي طرح العام الماضي، يسير وفقاً للبرنامج الزمني المخطط له.

وقال خلال الجولة التي نفذتها المجموعة، اليوم الأحد، بحضور عدد من نواب المحافظة، إن العملية التنفيذية للمشروع شهدت توقفاً نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا أنها استعادت عافيتها من خلال كوادر فريق الإشراف الخاص بالمجموعة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

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