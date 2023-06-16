الجمعة 16-06-2023
الوكيل الاخباري

الهميسات: 4 آلاف شخص استخدم تلفريك عجلون في اليوم الأول لافتتاحه

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الجمعة، 16-06-2023 08:08 م

الهميسات: 4 آلاف شخص استخدم تلفريك عجلون في اليوم الأول لافتتاحه

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات ان 4 الاف شخص استخدم عربات تلفريك عجلون في اليوم الأول من انطلاقته. 

وأضاف الهميسات لـ " الوكيل الإخباري" ان الاقبال كان كبيرا جدا، موضحا انه تم ايقاف حركة العربات عند الساعة 5:30 مساءا لانه المشروع غير مهيأ للعمل ليلا ولا يمكن للزائر الاستمتاع بالمناظر الطبيعية. 

واضاف ان ساعات العمل يوميا من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء، ويتم وقف بيع التذاكر تمام الساعة 5:30 مساءا.

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ونوه الهميسات الى ان المشروع مفتوح أمام الزوار طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الاحد سيكون مخصصا للصيانة. 

وافتتح مشروع تلفريك عجلون رسميا اليوم بعد ان خصص قرابة 40 عربة ، وحدد سعر التذكرة للاردنيين 4 دنانير وللاجانب 8 دنانير.

 




 

 


 

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