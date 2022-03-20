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الأحد، 20-03-2022 11:14 ص

الهناندة: استحداث بنية تحتية لخدمات الاتصالات تضمن ديمومة جاهزيتها

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن الوزارة استحدثت وطورت البنية التحتية لخدمات الاتصالات الخلوية والانترنت المتنقل، لضمان استدامتها وجاهزيتها في ظروف الطوارئ الجوية أو الكوارث الطبيعية، أي كان نوعها، لا سيما بعد الانقطاع الذي طرأ على تطبيقات الإنترنت أثناء المنخفض الجوي الأخير.

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وقال إن شركات الاتصالات الرئيسة التي تقدم خدمة الاتصالات الخلوية تقوم بتجهيز المولدات الاحتياطية وبطاريات التخزين. وكشف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش مشاركته في أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي، أنه سيتم الانتهاء في غضون الأسبوع المقبل، من مرحلة تجهيز العقود القانونية والإعلان عن نتائج التوافقات مع شركات الاتصالات بشأن خدمات الجيل الخامس.


وبين الهناندة أن قطاع الاتصالات من القطاعات المستهدفة في هذه الورش، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا مع جميع القطاعات ويسهم بفاعلية كبيرة في تطويرها.
وأوضح أنه تم مناقشة التشريعات الرقمية والتمكين الرقمي بما يضمن بيئة رقمية جيدة للقطاعات والمواطنين.


ولفت إلى أن الورش لم تغفل جانب الأمن السيبراني، مؤكدا على أن الأردن خطى خطوات نوعية في هذا المجال سواء من حيث البيئة التشريعية والرقابية التي تنفذها وحدة الجرائم الإلكترونية، ومن خلال تطوير البيئة والبنية الرقمية للتصدي لأعمال القرصنة التي باتت تتطور بشكل متسارع .


 




 

 


 

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