الهناندة: اعتماد بنوك محلية لتوثيق الهوية الرقمية

الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، انه من المتوقع البدء بفتح قنوات لتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي، موضحا أنه “جرى اعتماد بنوك محلية كمراكز لتوثيق الهوية الرقمية”.



وأضاف، عبر قناة المملكة، الأربعاء، أن “الهوية الرقمية من المشاريع الهامة لوزارة الاقتصاد الرقمي، وهي ليست بديلا عن الهوية الشخصية ولا رديف لها”



“سنبدأ بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين قريبا جدا، بعد أن تشاورنا مع بنوك أردنية لاعتمادها كمصدر موثوق للهوية الرقمية”، بحسب الهناندة.

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