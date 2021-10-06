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الأربعاء، 06-10-2021 05:17 م

الهناندة: الاتصالات المحرك الرئيسي لخطة الحكومة نحو التحول الرقمي

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، اليوم الأربعاء في غرفة تجارة إربد، مع ممثلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة إربد، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.

وأكد الهناندة، خلال اللقاء، أهمية دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع المحافظات كافة باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وأنها المحرك الرئيس لخطة الحكومة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحفيز القطاع المحلي وإيجاد حلول لتجاوز هذه العقبات.

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