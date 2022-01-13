الهناندة: التسجيل على منصة دعم الكهرباء مستمر وباقٍ

الوكيل الإخباري - قال وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن التسجيل على "منصة دعم الكهرباء" باقٍ و مستمر، ولا يوجد موعد لإغلاق باب التسجيل.

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وأضاف الهناندة، رداً على سؤال "الوكيل الإخباري" خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الاربعاء في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن المنصة لديها القدرة على تحمل ضغط حجم الطلبات التي ستقدم.



وأشار إلى أنه تم إعداد المنصة لتستوعب اضعاف ما هو مُقدر، عبر إدخال كل البيانات اللازمة لإتمام عملية التسجيل بشكل وافٍ.



وأكد الهناندة على أن إجراءات التسجيل عبر المنصة بسيطة جداً، وتحتاج إلى إدخال الرقم الوطني للمواطن، ورقم القيد المدني من دفتر العائلة ورقم هاتف نقال.



وكشف أن نحو 152 ألف مواطن سجلوا على المنصة، حتى صباح اليوم الخميس، موضحاً أنه سيتم مساعدة المواطنين الذين يواجهون إشكاليات بعملية التسجيل حتى يحصلوا على الدعم في التعرفة الكهربائية الجديدة.

للدخول الى المنصة انقر هنا

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