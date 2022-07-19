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الثلاثاء، 19-07-2022 09:30 ص

الهناندة: العالم الافتراضي يتطلب الحذر الشديد

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الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن التعامل في العالم الافتراضي يتطلب الحذر الشديد مع أية روابط إلكترونية مجهولة المصدر.

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وشدد الهناندة، على ضرورة الحذر مع الروابط التي تدعي معونات مالية أو جوائز أو مسابقات مع التنويه إلى أنها تطلب معلومات شخصية وقد تصل لحسابات البنكية.

وأكد أن المؤسسات الرسمية لا تطلب أية معلومات شخصية مع ضرورة تقصي الحقائق من مصادرها الرسمية.

وأوضح، أن الكثير من الروابط تطلب معلومات الحساب على منصات التواصل الاجتماعي من أجل سرقته أو تطلب معلومات خاصة بالحسابات البنكية لسرقة مبالغ مالية.

وأضاف أن المسؤولية كبيرة على المستخدم في العالم الافتراضي، "كما نسمع عن سرقة حسابات تطبيق "واتس" من أجل الابتزاز لدفع مبلغ مالي".

وبين أنه لا يوجد فئات مستهدفة للروابط المجهولة والتي حذرت منها الوزارة، مضيفا أن كان مصدر الرابط محليا يتم التعامل معه وفق التشريعات الناظمة "ولكن أكثر هذه الروابط تأتي من مصادر خارجية ويكون ليس من السهل تحديد مصدره".

 




 

 


 

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