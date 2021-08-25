الهناندة : توفير 20 % من الخدمات التي يستفيد منها 80% من المجتمع

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن هناك العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية، وهدفنا الرئيس توفير 20 بالمئة من الخدمات المهمة التي يستفيد منها 80 بالمئة من المجتمع.

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وأضاف " كنا نتعامل في السابق مع المؤسسات الحكومية بشكل فردي، ومع أجزاء غير مرتبطة مع بعضها بعضا، وهذا ليس تحولا رقميا، إنما أتمتة خدمات، كما كان هناك تباين كبير بين الخدمات المقدمة من مؤسسة إلى أخرى، وبالتالي قد تكون تجربة المواطن ممتازة في مؤسسة، وسيئة في أخرى لأن منصات الخدمة متنوعة".



وقال ان هناك أولوية قصوى لتقديم الخدمات من خلال منصة موحدة ، وأصبحنا نعتمد اللامركزية في الخدمات، والمركزية بالمنصات وبالتالي ستكون تجربة المواطن واحدة من خلال منصة موحدة.



وبين أن هذه المنصة تبدأ بتفعيل الهوية الرقمية التي بدأت اليوم وخلال الفترة المقبلة ستبدأ الوزارة بإضافة الخدمات الحكومية عليها بمعايير موحدة وتصميم موحد، ويتم الحصول على المعلومة لمرة واحدة بحيث يقدم المواطن معلوماته لمرة واحدة فقط ، وليس كل مرة يدخل باسم مستخدم وكلمة سر مختلفة، مشيرا إلى أن هذه بداية التحول الرقمي للخدمات.

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