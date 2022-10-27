الهناندة: منصات التواصل تلعب دورا مهما

الوكيل الإخباري-

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أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، اليوم الخميس، على أهمية الدور التي باتت تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وعلى مستوى الافراد والمؤسسات، مشيرا الى ضرورة إدراك اهمية التعامل مع هذه المنصات وبالأخص الحسابات الرسمية الحكومية وكيفية الوصول الى المزايا التي تقدمها كدعم عملية التواصل بين مؤسسات الحكومة وبين المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تلك المنصات والتي تعتبر احدى اهم اهداف خطة تطوير القطاع العام من خلال تطوير وتنمية مهارات موظفي القطاع العام.جاء ذلك خلال اختتام اعمال الورشة التدريبية لمسؤولي الاعلام الرقمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية حول إدارة الحسابات والصفحات الرسمية "الحكومية" على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا العالمية (فيسبوك سابقا)، في عمان.ونظم الورشة التي استمرت على مدار يومين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة "من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف" وشركة ميتا العالمية حيث شارك بالورشة أكثر من 100 مشارك من مختلف الوزرات والمؤسسات الحكومية في المملكة.