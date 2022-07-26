الهناندة يكرم الفائزين بالمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل البريدية

الوكيل الاخباري- كرم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة اليوم الثلاثاء الطلاب الفائزين بالمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل البريدية والمنبثقة من المسابقة الدولية لكتابة الرسائل والتي يُنظّمها الاتحاد البريدي العالمي في دورتها الحادية والخمسين لهذا العام والتي تستهدف الطلاب ممّن تتراوح أعمارهم بين التاسعة إلى خمسة عشر عاماً.

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واكد الهناندة في كلمته خلال حفل التكريم الذي جرى في مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان ومدير عام شركة البريد الأردني الدكتور خالد اللحام ,والدكتور عبدالسلام الشناق مدير إدراة النشاطات مندوبا عن امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة وعدد من مدراء شركات البريد الخاصة، على أهمية المشاركة في تلك المسابقات لمساعدة شبابنا على توصيل اصواتهم وتعريف العالم بموروثهم الثقافي والحضاري ورفع اسم «الاردن» في كافة المنابر الدولية وبشتى القنوات، كما اكد ان هذه المسابقات تسهم في تحسين الإبداع والكفاءة الذاتية لجيل الشباب من طلاب المدارس.



وأعرب الهناندة عن اعتزازه بالطلبة الفائزين بالمسابقة متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح كما توجه بالشكر لمدراء مدارس الطلبة الفائزين والمعلمين المشرفين عليهم مقدرا للجهود التي بذلوها بمساعدة الطلبة المشاركين في المسابقة.



من جانبه اشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان الى دور مسابقة كتابة الرسائل في توعية الشباب بالدور المهم الذي تقوم به الخدمات البريدية في مجتمعاتنا، كما أعلن السرحان خلال الحفل عن إطلاق مبادرة "البريدي الصغير" لقطاع البريد وبالشراكة مع القطاع الخاص والتي تهدف الى رفع الوعي لدى اليافعين حول أهمية القطاع البريدي واللوجستي في الدولة من خلال عدة مشاريع يتم من خلالها إقامة ورشات العمل التفاعلية والتدريبية في مدارس المملكة وخاصة في المناطق النائية.



وشمل التكريم الطالبة ريتاج منور المهيرات من مدرسة الفيصلية الثانوية اناث / قصبة مأدبا لحصولها على المركز الأول في المسابقة والطالبتين سكينة سلطان الأسود من مدرسة الدرة الشريفة /بيادر وادي السير لحصولها على المركز الثاني والطالبة جنى احمد الترابين من مدرسة ام عطية الانصاري الثانوية المختلطة /لواء سحاب، حيث قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأرسال الرسالة الحاصلة على المركز الأول وطنيا الى الاتحاد البريدي العالمي لتمثيل المملكة الأردنية الهاشمية في المسابقة الدولية.



من الجدير بالذكر ان المسابقة الدولية الحادية والخمسين لكتابة الرسائل البريدية والتي أطلقها الاتحاد البريدي العالمي في الربع الأول من هذا العام جاءت تحت عنوان "اكتب رسالة إلى شخص ذي نفوذ تشرح له فيها أهمية اتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ وكيف يمكنه القيام بذلك".