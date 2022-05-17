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الثلاثاء، 17-05-2022 05:22 م

الهناندة يلتقي عددًا من الرياديين بحاضنة اعمال ستارت والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الثلاثاء، اهتمام الحكومة بقطاع ريادة الأعمال في الاردن، ودعم الرياديين وأصحاب الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة صديقة ومحفزة لهذا القطاع وتذليل العوائق أمـامه.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير حاضنة أعمال شمال ستارت مسرعة الأعمال الرائدة في شمال الأردن، ومركز التميز للمشاريع الإبداعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ولقائه عدداً من الرياديين في محافظة إربد. وأشار الهناندة خلال اللقاء الى أن الوزارة تعمل على محاور عدة ضمن سياسة ريادة الأعمال بهدف التشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في ريادة الأعمال، ونشر الوعي بأهميتها في جميع المحافظات، والترويج لها كخيار مهني بين الشباب.

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