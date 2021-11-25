الهناندة يلتقي وفد كلية الدفاع الوطني الإماراتية

الوكيل الاخباري - بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، العلاقات الأردنية الإماراتية، خلال استقباله، اليوم الخميس، وفدا من الدارسين في كلية الدفاع الوطني الإماراتية في مبنى الوزارة.



وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم، قال الهناندة، إن العلاقات الأردنية الإمارتية تمثل نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية المشتركة، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومتين بمختلف المجالات، والذي يعبر عن مدى تميز العلاقات الوطيدة التي تجمع المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال عدد من المبادرات والمشاريع في المجالات المتخصصة بالاقتصاد الرقمي والابداع والابتكار، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي تؤكد الشراكة الوثيقة بين البلدين القائمة على أسس التكامل وتوافق الرؤى كمبادرة المليون مبرمج، وجائزة ولي عهد الأردن لأفضل تطبيق خدمات حكومية، والتي جاءت جميعها ترجمة واقعية للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين.

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