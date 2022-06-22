الهندية الأردنية توقع اتفاقية لتزويد السعودية بـ 30 ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك

الوكيل الإخباري- وقعت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، اتفاقية بيع مع شركة كيمياء ينبع للصناعة "كيميان" السعودية، لتزويدهم بـ 30 ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك المركز عالي الجودة.



وبموجب الاتفاقية التي وقعت في اختتام فعاليات ملتقى الأعمال الأردني السعودي، الذي عقد في عمّان الثلاثاء، والتي تقدر قيمتها المالية بنحو 17 مليون دينار أردني، ستقوم الشركة الهندية الأردنية للكيماويات بتزويد الشركة السعودية بالكميات المتفق عليها اعتبارا من شهر آب/ أغسطس المقبل من العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان/ أبريل من عام 2023، على أن يتم مضاعفة هذه الكميات خلال الأعوام المقبلة.



وأكد المدير العام للشركة الهندية الأردنية للكيماويات علي العبابنة أهمية هذه الشراكة التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



وبين العبابنة أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركات التابعة والحليفة لها تنتج سنويا نحو مليون و100 ألف طن من مادة حامض الفسفوريك، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من هذا الإنتاج يصدر إلى السوق العالمي، في حين يستخدم الباقي منه محليا لصناعة الأسمدة.

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