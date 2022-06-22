الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية اعتبارا من يوم غد

نمو الصادرات الأردنية للبرازيل 60% خلال 2022

لكل المقترضين .. تعرّف على نسب أسعار الفائدة في المملكة بعد رفعها 3 مرات

بايدن يحذر العالم من جائحة قادمة

نقابة الخدمات العامة: ظروف العاملات في السكرتاريا صعبة

547 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي

الأردن يعزي بضحايا الزلزال في أفغانستان

16 ألف طالب سجلوا على منصة الصف الأول

بريزات: لا نتحيز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية

وفاة ثانية بحادث طريق البترول في إربد

الأربعاء، 22-06-2022 09:44 ص

الهندية الأردنية توقع اتفاقية لتزويد السعودية بـ 30 ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك

62b2aca71d69a


الوكيل الإخباري- وقعت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، اتفاقية بيع مع شركة كيمياء ينبع للصناعة "كيميان" السعودية، لتزويدهم بـ 30 ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك المركز عالي الجودة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت في اختتام فعاليات ملتقى الأعمال الأردني السعودي، الذي عقد في عمّان الثلاثاء، والتي تقدر قيمتها المالية بنحو 17 مليون دينار أردني، ستقوم الشركة الهندية الأردنية للكيماويات بتزويد الشركة السعودية بالكميات المتفق عليها اعتبارا من شهر آب/ أغسطس المقبل من العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان/ أبريل من عام 2023، على أن يتم مضاعفة هذه الكميات خلال الأعوام المقبلة.

وأكد المدير العام للشركة الهندية الأردنية للكيماويات علي العبابنة أهمية هذه الشراكة التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وبين العبابنة أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركات التابعة والحليفة لها تنتج سنويا نحو مليون و100 ألف طن من مادة حامض الفسفوريك، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من هذا الإنتاج يصدر إلى السوق العالمي، في حين يستخدم الباقي منه محليا لصناعة الأسمدة.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Aj2qR7IIDSmbC7qOkAkpYVPNj0NPzcyjgfnkHAxV

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية اعتبارا من يوم غد

1111

نقابة الخدمات العامة: ظروف العاملات في السكرتاريا صعبة

الخارجية

الأردن يعزي بضحايا الزلزال في أفغانستان

طلبة براءة

16 ألف طالب سجلوا على منصة الصف الأول

Untitled-1-397

بريزات: لا نتحيز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية

3c07d939-d268-4182-a025-0f2aee604ee8

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شاب وعمته في إربد

أخبار متعلقة
w

الملك يعقد مباحثات مع ولي العهد السعودي في قصر الحسينية

w

ولي العهد السعودي يصل إلى الأردن

ةةة

السفير السعودي: زيارة ولي العهد للأردن تسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي

6202214154644708755994

اتفاقية تعاون بين العقبة للسكك الحديدية ومجموعة ار بي الكندية

32017293123635

الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

f

توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي المشترك لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين