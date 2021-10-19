الهندي لـ الوكيل: الحجوزات في فنادق عمان والبحر الميت غير مرتفعة اليوم

الوكيل الإخباري-خاص- قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي إن نسبة إشغال الحجوزات في فنادق البحر الميت اليوم هي 59% فيما بلغت نسبة الحجوزات في فنادق عمان ال5 نجوم 40%.

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وأضاف الهندي في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن نسبة الإشغال في باقي فئات الفنادق في عمان هي 70-80% وهي بسبب سياحة العبور وليست سياحة داخلية بمناسبة الإجازة اليوم.



وقال الهندي إن النسبة غير مرتفعة مقارنة بباقي الإجازات السنوية نظرا إلى أن الإجازة هي ليوم واحد فقط.