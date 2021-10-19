الهندي لـ الوكيل: الحجوزات في فنادق عمان والبحر الميت غير مرتفعة اليوم

الوكيل الإخباري-خاص- قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي إن نسبة إشغال الحجوزات في فنادق البحر الميت اليوم هي 59% فيما بلغت نسبة الحجوزات في فنادق عمان ال5 نجوم 40%.
وأضاف الهندي في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن نسبة الإشغال في باقي فئات الفنادق في عمان هي 70-80% وهي بسبب سياحة العبور وليست سياحة داخلية بمناسبة الإجازة اليوم.
وقال الهندي إن النسبة غير مرتفعة مقارنة بباقي الإجازات السنوية نظرا إلى أن الإجازة هي ليوم واحد فقط.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة