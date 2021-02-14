الأحد 14-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الوكيل الاخباري يحذر من صفحات مُزيّفة لترويج الأخبار الكاذبة

الأرجنتين.. وفاة الرئيس الأسبق كارلوس منعم

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

وزارة التربية تعلق على منشور عودة المدارس الى التعليم عن بعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين

بريطانيا تستضيف اجتماع مجموعة السبع لمواجهة كورونا

الكويت: تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة بسبب كورونا

ايطاليا: انخفاض وتيرة وفيات واصابات كورونا اليومية

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

قرارات لمجلس الوزراء

الأحد، 14-02-2021 09:05 م

متحدثا عن طلبة المدارس والحظر الشامل برمضان

الهواري : أيام لاتخاذ الحكومة القرارات المناسبة

1202122231155956293829
الدكتور فراس الهواري - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أوضح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور فراس الهواري أنه يمكن تقييم الوضع الوبائي الراهن بعد (5) أيام ، لاتخاذ القرارات الحكومية المناسبة .

اضافة اعلان
 

وشدّد الهواري ، الأحد ، خلال تصريحات صحافية ، على أهمية التزام المنشآت المختلفة ، بأوامر الدفاع ، متمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، منوها ان المملكة شهدت العديد من المخالفات بهذا الشأن .

 

وبشأن طلبة المدارس ، في ظلّ ارتفاع الإصابات بالفيروس في المملكة ، قال " سيتم تقييم الوضع بعد أسبوعين من دوام الطلبة ، ليُصار إلى اتخاذ القرار المناسب ".

 

وتحدّث عن حقيقة فرض الحظر الشامل في شهر رمضان المبارك ، قائلا " لا يمكن الحديث في هذا الأمر ، فهنالك شهرين على الشهر الفضيل، وقد يتم من خلالهما السيطرة على الوباء ، وبالتالي عدم التوجّه إلى القرارات الحكومية الصارمة".

 

وعرّج على السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا ، وبيّن أنها ليست "من الضرورة" أن تكون من الخارج .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f412cd58aeb9f1a500ad2d152d64f9b4

الوكيل الاخباري يحذر من صفحات مُزيّفة لترويج الأخبار الكاذبة

1202111224234384088179

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

2202110185656642632906

وزارة التربية تعلق على منشور عودة المدارس الى التعليم عن بعد

ffff

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

22021320625296078512

قرارات لمجلس الوزراء

2202114181618220276842

ايعاز من رئيس الوزراء بشأن تطوّرات الحالة الجويّة

أخبار متعلقة
2202113212035299608974

طبيبان مصابان بسلالة كورونا البريطانية بحالة حرجة في المملكة

ط

التربية لـ الوكيل : هذه محددات العودة للتعليم عن بُعد

حج

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثانية من لقاح كورونا الخميس

وزارة-التربية

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وقت الحصة الصفية و الامتحانات وقرار تمديد الفصل الثاني

120218141238871228032

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

12202019104715276653912

توصية بعودة التعليم الوجاهي بحذر بالمدارس والجامعات