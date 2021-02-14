الهواري : أيام لاتخاذ الحكومة القرارات المناسبة

الوكيل الإخباري - أوضح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور فراس الهواري أنه يمكن تقييم الوضع الوبائي الراهن بعد (5) أيام ، لاتخاذ القرارات الحكومية المناسبة .
وشدّد الهواري ، الأحد ، خلال تصريحات صحافية ، على أهمية التزام المنشآت المختلفة ، بأوامر الدفاع ، متمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، منوها ان المملكة شهدت العديد من المخالفات بهذا الشأن .
وبشأن طلبة المدارس ، في ظلّ ارتفاع الإصابات بالفيروس في المملكة ، قال " سيتم تقييم الوضع بعد أسبوعين من دوام الطلبة ، ليُصار إلى اتخاذ القرار المناسب ".
وتحدّث عن حقيقة فرض الحظر الشامل في شهر رمضان المبارك ، قائلا " لا يمكن الحديث في هذا الأمر ، فهنالك شهرين على الشهر الفضيل، وقد يتم من خلالهما السيطرة على الوباء ، وبالتالي عدم التوجّه إلى القرارات الحكومية الصارمة".
وعرّج على السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا ، وبيّن أنها ليست "من الضرورة" أن تكون من الخارج .
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