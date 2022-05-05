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الخميس، 05-05-2022 01:25 م

الهواري: إجراءات لضمان استمرارية الخدمات الصحية في المستشفيات

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اتخاذ وزارة الصحة لكافة الاجراءات والترتيبات الضرورية اللازمة لضمان استمرارية وديمومة تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مستشفياتها ومراكزها الصحية المنتشرة في جميع المحافظات خلال أيام العطل والمناسبات المختلفة وطوال أيام السنة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارة الوزير الهواري اليوم لمستشفيي معان والكرك الحكوميان يرافقه الأمين العام للشؤون الادارية والفنية الدكتورة الهام خريسات ومدير ادارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين للاطلاع على سير العمل وواقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفيين.

وجال الهواري في أقسام المستشفيين والتقى كل من مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد ومدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معتز القرالة. 

كما التقى عدداً من المراجعين والمرضى واستمع لملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم ومدى رضاهم عن مستوى تقديمها، ووجه بتحسين هذه الخدمات وتبسيط اجراءات تقديمها للمراجعين. 

وثمّن الهواري الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر العاملة في المستشفيات الحكومية سواء أكانت طبية أو فنية أو ادارية لخدمة المرضى والمراجعين، كما قدم لهم التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد وشكرهم لسهرهم على صحة وسلامة المرضى والمراجعين أثناء العطلة.

وأكد الهواري استمرار الزيارات الميدانية التي تستهدف مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية في المحافظات بعد عطلة العيد بهدف التأكد من استمرارية تقديم الخدمات الصحية وبأفضل وجه. 

وكان الهواري قد زار خلال عطلة العيد عدداً من المستشفيات الحكومية شملت (الرويشد الحكومي والشونة الجنوبية وأبي عبيدة والأميرة ايمان (معدي) والأميرة راية بنت الحسين والرمثا الحكومي ومعاذ بن جبل) حيث تفقد خلال هذه الزيارات واقع سير العمل وواقع تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

فيما نفذ عدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة خلال عطلة العيد زيارات ميدانية لمعظم المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة وألويتها للوقوف على واقع تقديم الخدمات الصحية وتقديم الدعم الفني اللازم وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في كل الأوقات.

 




 

 


 

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