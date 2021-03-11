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الخميس، 11-03-2021 09:50 ص

صلاة الجمعة تؤثر على الوضع الوبائي

الهواري : إغلاق الأردن كاملا مستحيل

الهار
الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الدكتور فراس الهواري، أن "صلاة الجمعة تؤثر على الوضع الوبائي، وفق نتائج دراسة أجرتها وزارة الصحة، مع منظمة الصحة العالمية، وجامعة أوكسفورد.

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وبين، الخميس ، خلال تصريحات صحافية أن نتائج الدراسة أظهرت أن "الحظر الشامل الجمعة له تأثير واضح على الوضع الوبائي، وكذلك دوام المدارس".

 

وقال الهواري، إلى أن "بعض الخبراء في العالم، يقولون إن الحل الأكبر تأثير، هو إغلاق الأردن كاملا، وهذا مستحيل".


وأشار إلى وجود 3 عوامل، تتحكم بإصدار قرارات الحظر، درجة التكاثر للفيروس، ونسبة الإيجابي من الفحوصات، إلى جانب الإدخالات إلى المستشفيات.


وأوضح أن درجة التكاثر للفيروس، تبلغ في الأردن، 2.5%، رغم أن النسبة الطبيعية، تبلغ 1%، وزاد "يجب أن تكون نسبة الفحوصات الإيجابية، أقل من 5%، لكنها في الاردن تراوح حول الـ15%، أما الاعتبار الثالث، فهو الإدخالات للمستشفيات، وهي تنذر بخطر حقيقي".

 

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