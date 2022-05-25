الهواري: الأردن تعامل دون تمييز في برنامج التطعيم ضد كورونا

الوكيل الإخباري - لليوم الرابع على التوالي يواصل الأردن مشاركته في أعمال اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة حالياً في دورتها الخامسة والسبعين في جنيف من خلال وفد رسمي يرأسه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري.

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وألقى الهواري مساء أمس الثلاثاء، كلمة الأردن أمام جمعية الصحة العالمية أكدّ فيها أنَّ الأردن يُدرك تماماً أهميَّة السلام كأحد أهمّ المحددات الاجتماعية للصحّة العامة، وأنّ الاستقرار السياسي الذي يتمتعُ به كان له الدورَ الأكبر في جعله موطناً حاضناً للجميع ومقصداً للرعاية الصحيةِ المتميزة.



وأشار الهواري إلى أنَّ الأردن يُعتبر من أكثر الدول التي مارستْ عملياً مُبادرة "الصحة من أجل السلام" من خلال استجابته للكثير من القضايا كاستقباله لموجات اللجوء المتكررة وما فرَضَتْهُ هذه الموجاتُ من حتميَّة التوسُّع في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين لتشمل اللاجئين.



وأكد أنّه يتم معاملة اللاجئين في الأردن من حيث تقديم الخدمات الصحية لهم معاملة المواطنين ما من شأنه التخفيف من الآثار السلبية على حياتِهمْ وصحَّتِهمْ.

ونوه إلى أنَّ الأردن يرفع دوماً شعار الصحَّة من أجلِ السَّلام، وقد أثبت ذلكَ مِنْ خلال ما وضعَهُ من خُطط وبرامج لمعالجة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباءِ كورونا، مشيراً إلى أنّ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا الذي أطلقه الأردن في شهر كانون الثاني من العام 2021 يُعتبر مثالاً حياً على ذلك.



وأوضح الهواري أنّ الأردن وفّر من خلال حملاته للتطعيم ضد كورونا الوصول العادل والمجاني للمطعوم لكل شخص مُقيم على أراضي المملكةِ الأردنية الهاشمية بما في ذلك اللاجئين ودون تمييز.



كما وسعى الأردن وفقاً للهواري إلى تهيئة الاحتياجات اللازمة لمكافحة جائحة كورونا وتوفير العناية الصحية للمصابين بالفايروس وبشكل شمولي.

وشارك الوزير الهواري مساء أمس في انتخاب الدكتور تيدروس أدهانوم لولاية ثانية كمدير عام لمنظمة الصحة العالمية لمدة 5 سنوات تبدأ رسمياً في السادس عشر من شهر آب القادم.



والتقى الهواري على هامش أعمال اجتماعات جمعية الصحة العالمية وزير الصحة الألماني الدكتور كارل لاوترباخ، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات الصحية بهدف تعزيز أوجه التعاون الثنائي إلى جانب بحث أولويات الرعاية الصحية والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال.



كما التقى الهواري أيضاً كل من وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض ووزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش.



وتعتبر جمعية الصحة العالمية التي تعقد اجتماعها لهذه الدورة تحت شعار "الصحة من أجل السلام، والسلام من أجل الصحة" أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، ويحضر اجتماعها وفود من 194 دولة هم أعضاء في منظمة الصحة العالمية.