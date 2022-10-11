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الثلاثاء، 11-10-2022 07:03 م

الهواري: الأردن قدّم نموذجاً مدروساً في إدارة الأزمات الصحية والاستجابة لتحدياتها

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنّ الأردن قدّم أنموذجاً مدروساً في إدارة الأزمات الصحية والاستجابة للتحديات التي تفرضها، عبر تطبيقه استراتيجية صحية وطنية تشاركية من قبل جميع الجهات ذات الاختصاص.اضافة اعلان


 وعرض الهواري، خلال مشاركته في أعمال اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط في دورتها التاسعة والستين المنعقدة في مقر المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، للجهود الوطنية التي بذلتها وزارة الصحة والمؤسسات الأردنية على مدار التعامل مع تحديات جائحة كورونا. 

وشدد على أنّ الأردن ركّز في جهوده للتعامل مع الجائحة على بناء استراتيجية وطنية تأخذ بالاعتبار خطة التعافي، واستقرار المنظومة الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية وتدريبها وفقا لمتطلبات التعامل مع الأوبئة والنهوض بالبنية الصحية وتعزيز التشاركية مع القطاع الطبي الخاص.

واشار الدكتور الهواري إلى أن الاستراتيجية التي اتبعتها وزارة الصحة في التعامل مع جائحة كورونا ركزت على إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا لكل من يرغب بأخذه من الأردنيين والمقيمين واللاجئين بشكل مجاني بهدف تحصين المجتمع مِنْ مخاطرِ الإِصابةِ بالفيروس، كما نفّذت الوزارة خططاً لبناء المستشفيات الميدانية لتكون رديفاً للمستشفيات الموجودة في المملكة، ووضعت دراسة لتحويل بعضها إلى مستشفيات حكومية متكاملة.

كما لفت إلى التعاون والتشاركية وتبادل المعلومات والتجارب التي قامت بها وزارة الصحة مع وزارات ومؤسسات الصحة في العالم العربي والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالقطاع الصحي. 

 




 

 


 

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