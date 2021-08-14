الهواري: الأردن يشهد مسيرة تطوير تتعلق بتحسين مستوى الخدمات

الوكيل الاخباري-

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احتفل مستشفى الأمير حمزة، السبت، بإنجاز 300 عملية لزراعة الكلى داخل المستشفى.وقال وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المستشفى فراس الهواري خلال رعايته الحفل، إن الأردن يشهد مسيرة تطوير وتحديث تتعلق بتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بها، ولاسيما الصحية منها، مؤكدا أن هذا التحسين والارتقاء يمثل إنجازا طبيا رائدا، وهو ثمر زرع وروي بعرق كوادر طبية سخرت جهودها كافة لخدمة الإنسانية لرفع سوية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى الذين خذلتهم بعض أعضاء أجسامهم مثل الكلى.وأضاف الهواري، أن مستشفى الأمير حمزة أضفى تميزا بضم برنامج زراعة الكلى الذي شكلت انطلاقته سنة 2009 نقلة نوعية في خدمة مصابي الفشل الكلوي والتخفيف من معاناتهم، مثمنا إنجاز الكادر الطبي وتفانيه في تقديم الرعاية الطبية الفضلى للمرضى، وخدمتهم وإجراء مختلف العمليات الجراحية لهم، وأبرزها تلك المختصة بزراعة الكلى التي يحتفل فيها المستشفى بإنجاز العملية 300 بأيد أردنية.وفي ختام الحفل، كرم الهواري نادر الحوراني شقيق المرحوم ياسر الذي تبرع بأعضائه بعد الوفاة، وأنهت معاناة سبعة مرضى.