الهواري : الانتهاء من هيكلة الوزارة خلال أسبوعين

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة فراس الهواري، أنه سيتم الانتهاء من هيكلة وزارة الصحة خلال أسبوعين، وسيتم رفع التقرير ليأخذ مجراه من خلال القنوات الرسمية.

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وأضاف في حديثه خلال لجنة الصحة والبيئة النيابية، ظهر الأربعاء، أنه سيتم إجراء هيكلة إدارية لمستشفيات وزارة الصحة، بعد الانتهاء من هيكلة الوزارة.



وكشف عن تحويل مستشفى الزرقاء إلى مستشفى تعليمي يزود بالكوادر الطبية، حيث تكون إدارته تحت عهدة الجامعة الهاشمية، مضيفا أنه سيتم تعميم التجربة على مستشفيات وجامعات أخرى.



وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة القطاع الصحي، ومنها ما يكفل للمتدربين حق الحصول على برامج تدريبية أفضل.



وقال "أتفق مع الجميع أن القطاع الصحي اليوم بشكل عام يواجه تحديات كبيرة بحاجة إلى حلول جذرية واتخاذ خطوات تؤمن هذه الحلول".



وعن إدارة العمليات الطبية اليومية في المستشفيات، أوضح الهواري أن إدارة العمليات أثبت عالميا أنه كفيل بأن يحد وإلى درجة كبيرة مما هو متوقع من أخطاء طبية، مبينا أنه يجب العمل بالتوازي على إعادة القوة إلى برامجنا التدريبية والتعليمية بحيث تكون مهيأة لتوقع مثل هذه الحوادث وتفاديها.



ونوه بأن “كل من يعمل بالمجال الصحي يواجه الأخطاء الطبية الموجودة دائما وعالميا، وكل دول العالم تسعى لخفضها بكل ما تملكه من أسس صحية”.

