الهواري: الوباء لم ينتهي.. وبدء تطعيم الفئة 5-11 عاما الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - رصد - برر وزير الصحة فراس الهواري الإعلان عن الإجراءات التخفيفية للتعامل مع جائحة كورونا والتي سيبدأ تطبيقها في 1 آذار المقبل.

اضافة اعلان

وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الجائحة لم تنتهي حتى الآن، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية هي فقط من تعلن انتهاء الوباء.

وأضاف أنه سيتم البدء خلال الأسبوع المقبل بتطعيم الفئة العمرية 5-11 عاما اختياريا.

وأشار الهواري إلى أنه سيتم تخصيص مركز لتطعيم هذه الفئة في المدينة الرياضة بالعاصمة عمان، وبحسب الإقبال على المطاعيم ستقوم الوزارة بالتوسع في كافة المناطق.

ودعا المواطنين غير متلقي جرعتي اللقاح إلى الحصول على اللقاح، وكذلك كل من مضى عليه 3 أشهر على موعد الجرعة الثانية المبادرة للحصول على الجرعة الثالثة.

وتابع أن الفيروس تغير منذ بداية الجائحة، وأن الفيروس الذي نتعامل معه في الوقت الحالي يختلف عن الفيروس في بداية ظهوره لافتا إلى أن هناك تغير في نمطه وهو ما يبرر تغير طريقة التعامل معه الآن.

وبيّن أن هناك فرق في نسب الوفيات وأعداد الإصابات والدخولات إلى المستشفيات بين المتحور دلتا والمتحور الأخير "أوميكرون"، وكذلك ارتفاع في أعداد متلقي اللقاحات في الأردن.

وأوضح أن القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الجائحة حدت من آثار الفيروس وخففت من حدتها.

وشدد على أن الإجراءات التخفيفية مرهونة بالوضع الوبائي أو ظهور متحورات جديدة وحسب شدتها.

ولفت الهواري إلى أن نسبة تطعيم الفئة المستهدفة فوق 18 عاما بلغت 70%.