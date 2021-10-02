الهواري : الوزارة بدأت برفد المستشفيات بكل ما تحتاجه من كوادر

الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إنتهاء الوزارة من تجهيز سكن للتمريض داخل مبنى مستشفى الأمير حمزة يتسع لـ 30 ممرض من الذين تم تكليفهم لتعزيز الكوادر التمريضية في مستشفى البشير، كما سيتم الانتهاء خلال اسبوعين من تجهيز سكن آخر بجانب مستشفى عمان الميداني يتسع لـ 40 من الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفيات الحكومية في العاصمة.



وضمن سياق الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في وزارة الصحة أكد الهواري أنّ الوزارة تُدرك ماهية احتياجات المستشفيات الحكومية كافة من الكوادر الصحية والمستلزمات والاجهزة الطبية التي يُساهم توافرها في المستشفيات في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمراجعين.



وبين وزير الصحة رئيس مجلس ادارة مستشفى الأمير حمزة الدكتور فراس الهواري أن الوزارة بدأت برفد مستشفيات وزارة الصحة بكل ما تحتاجه من كوادر وأخصائيين وفنيين ومعدات لتقديم الخدمة الفضلى للمواطن.

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