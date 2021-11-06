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السبت، 06-11-2021 03:05 م

الهواري: تأهيل المراكز الصحية لتقديم أفضل الخدمات يأخذ الأولوية

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عددا من المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة إربد، للوقوف على احتياجات وواقع المنشآت الصحية العاملة في الميدان وتلمس شكاوى المواطنين من نقص بعض الخدمات الصحية.

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وقال الهواري إن تأهيل المراكز الصحية على النحو الذي يمكنها من تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية يأخذ أولوية باعتبار خدمات المراكز الصحية هي خط الدفاع الأول لصحة الانسان وسلامته، وان الوزارة تعمل بكل طاقتها للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي يلمسها المواطنون في مناطقهم كافة.


وفي مركز صحي الفاروق الشامل في بلدة دير يوسف أكد الهواري، أن العمل بإجراءات أعمال الصيانة وإعادة التأهيل اللازمة للمركز قيد التنفيذ، لافتا إلى أن شكوى المراجعين من نقص في بعض الأدوية والأجهزة اللازمة سيتم التغلب عليها بتوفيرها بأسرع وقت ممكن.


وافتتح الهواري غرفتي عمليات حديثة في مستشفى الأميرة بديعة للنسائية والتوليد ووعد بالعمل على انشاء غرفة ثالثة مستقبلا، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر المستشفى والمستشفيات الاخرى في مواجهة الضغط والطلب المتزايد على الخدمة الصحية.


وأوضح أن الزيارات الميدانية ستتواصل للوقوف على واقع ومستوى الخدمات الصحية ومعالجة الاختلالات إن وجدت، ووعد بزيارة هذه المنشآت بعد فترة للتأكد من مدى تنفيذ الاجراءات التي أقرت لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
واستمع الوزير من مدير المستشفى الدكتور عبدالله الملكاوي إلى واقع الخدمات التي يقدمها المستشفى وخططه المستقبلية الرامية إلى التوسع في غرف العمليات والعناية الحثيثة.

 

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