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الأحد، 22-08-2021 02:11 م

الهواري: تشغيل قسم القسطرة في البشير سيوفر على الوزارة مالياً

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن مستشفى قسطرة وجراحة القلب في البشير، جهز ليكون قادرا على إجراء التدخلات الطبية المتعلقة بقسطرة وجراحة القلب والأوعية الدموية، وما تحقق اليوم لأول مرة في تاريخ مستشفى البشير انجاز مهم لمستشفيات البشير لما له من فوائد ستنعكس بشكل مباشر على مرضى القلب الذين تستدعي حالاتهم إجراء عمليات قسطرة وجراحة القلب حفاظا على حياتهم.

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وأكد الهواري أن مستشفى الجراحات المتخصصة سيكون مركزا لتدريب الكوادر الصحية على كل ما يتعلق بجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية حتى يجري نقل هذه التجربة وتعميمها على مستشفيات أخرى في وزارة الصحة.


وأوضح الهواري أن مستشفى الجراحات المتخصصة سيكون مركزا تحويليا من جميع مستشفيات الوزارة، لافتا إلى أن المستشفى يحتوي على جميع الأجهزة الطبية الحديثة، وصمم وفقا لأعلى المستويات للمستشفيات الحديثة.
ولفت الوزير إلى تجهيز وافتتاح قسم القسطرة القلبية في مستشفى الجراحات المتخصصة بهدف مواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية في مجال القسطرة القلبية.


وأشار إلى أن تشغيل قسم قسطرة وجراحة القلب من شأنه أيضا التوفير على الوزارة فاتورة المعالجات الناتجة عن تحويل المرضى لإجراء القسطرة القلبية في المستشفيات غير التابعة لها.


وأكد الهواري أن الوزارة ماضية بتحسين واقع تقديم الخدمات الطبية في جميع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها، ورفع مستوى وكفاءة وجاهزية بناها التحتية بهدف تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.


يذكر أن جهود وزارة الصحة ركزت أخيرا على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وسد الثغرات المتعلقة بنقص بعض الكوادر الصحية والطبية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالشأن الصحي، من خلال توقيع الاتفاقيات التي ستعزز قدرة الكوادر الطبية في الوزارة وتأهيلها؛ مثل اتفاقية التعاون مع الجامعة الهاشمية التي وقعتها الوزارة أخيرا لتحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى تعليمي، واتفاقية التعاون مع مركز الحسين للسرطان للإشراف على مركز سميح دروزة لعلاج الأورام، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى الجراحات المتخصصة.


 




 

 


 

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