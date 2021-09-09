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الخميس، 09-09-2021 05:53 م

الهواري: جل اهتمامنا الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمرضى

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، المؤتمر الدولي الأردني العشرين لجمعية “الأورام” الأردنية بنقابة الأطباء، بمشاركة محلية وعربية وأجنبية.

وقال الهواري إن الأردن خطّ نجاحات بحروف من ذهب في معالجة الأورام، وإن جل اهتمامه كان ولا يزال الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى بشكل عام ومرضى السرطان بشكل خاص خلال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر ستكون مُلهِمة وغنية، خاصةً إذا ما جرى إثراؤها بأوراق العمل والأبحاث العلمية المرتبطة بالأورام وتشخيصها وعلاجها.

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