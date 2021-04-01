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الخميس، 01-04-2021 02:22 م

الهواري : دعم طبي جديد للاردن

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الوكيل الاخباري - تسلمت وزارة الصحة 1.3 مليون حقن (سيرنج طبي) بدعم من اليونيسيف، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمتابعة مطعوم "كوفيد-19" في الأردن، كما تسلمت الصحة 30 الف صندوق لحفظ تلك المستلزمات و1.3 مليون حقنة (سيرنج طبي) إضافية مخصصة لمطاعيم الأطفال الروتينية. 

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وتم تسليم المواد والمستلزمات الطبية من السيرنجات الطبية ليتم توزيعها على المراكز الصحية ومواقع تقديم الخدمة الصحية في مختلف محافظات المملكة وذلك دعمًا لحملة مطاعيم "كوفيد-19" الوطنية التي تقدم المطاعيم مجانًا للمستفيدين من جميع الجنسيات.


وبينت الوزارة أن هذا الدعم، من الحقن (سيرنج طبي) سيساهم بشكل كبير في رفع القدرات لدى الكوادر وتوفير الخدمة الصحية بالشكل الامثل في المواقع الصحية، وتماشيا مع الوضع الوبائي الذي يتطلب تكثيف الجهود مع مختلف القطاعات الداعمة.

 




 

 


 

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