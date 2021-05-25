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الثلاثاء، 25-05-2021 10:11 ص

الهواري: صرف مكافآت مالية للفرق الطبية العاملة اليوم

هواري 2


الوكيل الإخباري - عمم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بصرف مكافآت مالية للكوادر الصحية العاملة اليوم الثلاثاء في مراكز التطعيم وفرق التقصي الوبائي.

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وقال الهواري، في تعميم له، إن اليوم الثلاثاء يوم عمل كامل لجميع الفرق العاملة في مراكز التطعيم ضد كوفيد-19 الحكومية والمستحدثة.


وأضاف، أن ذلك الأمر ينطبق أيضا على جميع فرق التقصي الوبائي بما فيها الكوادر المشرفة على عمل تلك الفرق.


وطالب الهواري بتزويده بأسماء جميع الفرق العاملة ليصار إلى صرف مكافأة مالية مقابل عمل تلك الفرق اليوم .


ويشار إلى أن اليوم الثلاثاء يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.


 




 

 


 

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