الثلاثاء 20-07-2021
الوكيل الاخباري

الملك يعزي الرئيس العراقي بضحايا مدينة الصدر

انخفاض على درجات الحرارة ثاني أيام العيد

الأمن العام يشارك المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى

الخصاونة يوعز بالإفراج عن طفل تم توقيفه بشبهة امتهان التسول

الاتحاد الأوروبي يصرف مساعدات مالية بقيمة 250 مليون يورو للأردن

الحنيطي يشارك إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى خطبة وصلاة العيد

تأجيل موعد وصول باخرة سياحية قادمة من جدة إلى العقبة حتى آب المقبل

الهواري: على أي مستشفى حكومي أو مركز صحي أن يتوقع زيارتي في عطلة العيد

الأردنيون يقبلون على ذبح الأضاحي في أول أيام العيد - صور

وفيات الثلاثاء 20-7-2021

الثلاثاء، 20-07-2021 01:01 م

الهواري: على أي مستشفى حكومي أو مركز صحي أن يتوقع زيارتي في عطلة العيد

هواري


الوكيل الإخباري - أكدّ وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان


وقال الهواري "على أي مستشفى حكومي أو مركز صحي أن يتوقع زيارتي له خلال عطلة العيد".


جاء ذلك خلال الزيارات التفقدية التي قام بها صباح اليوم لكل من مستشفى السلط الجديد والمستشفى القضائي بالفحيص ومركز صحي الفحيص الشامل.


وتفقد الهواري خلال هذه الزيارات واقع سير العمل وواقع تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجال الهواري في هذه المستشفيات والمركز الصحي وأوعز للمعنيين بضرورة اكمال اي نواقص من الكوادر الطبية والصحية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية وعلى وجه السرعة.


وتأتي هذه الزيارات التفقدية للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية ضمن جولات الوزير التي يقوم بتنفيذها لأكثر من موقع خلال أيام عيد الأضحى المبارك بهدف الوقوف على واقع تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمراجعين وضمان استمرارية وديمومة العمل في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك ٣

الملك يعزي الرئيس العراقي بضحايا مدينة الصدر

الامن

الأمن العام يشارك المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى

الخصاونة

الخصاونة يوعز بالإفراج عن طفل تم توقيفه بشبهة امتهان التسول

يور

الاتحاد الأوروبي يصرف مساعدات مالية بقيمة 250 مليون يورو للأردن

الاركان

الحنيطي يشارك إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى خطبة وصلاة العيد

العقبة

تأجيل موعد وصول باخرة سياحية قادمة من جدة إلى العقبة حتى آب المقبل

أخبار متعلقة
هواري 2

الصحة تعلن المراكز الصحية المناوبة في عطلة العيد - أسماء

هواري 1

الهواري : السيناريو الأسوأ في الموجة الثالثة تسجيل 2500 إصابة يوميا

مستشفى1

الهواري يعلن عن بدء موجة جديدة من كورونا - فيديو

الهواري

وزير الصحة ينفذ 3 زيارات مفاجئة

الصحة

الهواري يطلق المرحلة الثانية من حملة زيادة الإقبال على مطعوم كورونا -صور

هواري

الصحة توضح حول تكليف الهواري بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي