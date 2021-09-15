الهواري : عندما يوجد العمل سيكون هناك خطأ

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إنه لا يوجد أي مبرر للدفاع عن الأخطاء الطبية، ولكنه شيء موجود، ومهنة الطب مثلها مثل أي مهنة في العالم عندما يكون هناك عمل سيكون هناك خطأ.



وأضاف الأربعاء، أنه سيتم هيكلة وزارة الصحة والمستشفيات، وما يحدث ناتج عن سوء اداري على مدى سنوات، وعدم وضع مسميات وظيفية واضحة لكل من يعمل بالمستشفيات، فمن غير المعقول عدم وجود مسؤول واحد يتحمل الخطأ.



وبين أن قانون المساءلة الطبية موجود وهناك نقاط ضعف، كما توجد لجنة فنية عليا يتم تشكيل لجان فرعية من خلالها للنظر بالقضايا وتحويلها للمحاكم بتوصيات معينة، والقانون يحتاج لاعادة نظر لتجويده.



وشدد على أن الاصلاح يحتاج وقت وسوف يتحقق، حيث تم تحديد أماكن الخلل والخطط وضعت وهناك حاجة لدعم مالي ولوجيستي وتعليمي وتدريبي لحل هذه المشكلات.

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