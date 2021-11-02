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الثلاثاء، 02-11-2021 01:01 م

الهواري في ايطاليا لبحث محدودية اللقاح

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الوكيل الإخباري- شارك وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في أعمال مؤتمر مجلس الشراكات الأوروبي حول إفريقيا والشرق الأوسط والذي عُقد أمس في العاصمة الايطاليا روما بحضور عدد من قادة الدول ووزراء الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية.

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وتناول المؤتمر موضوع محدودية الوصول إلى اللقاحات لغاية الآن في معظم البلدان الإفريقية والشرق الأوسط. كما تناول النواحي الاقتصادية للتعاون العالمي ، ولا سيما المشاكل المالية لأشد البلدان فقرا. 


وتحدث الهواري خلال المؤتمر، عن الجهود التي قام بها الأردن في مواجهة جائحة كورونا وجهود تعزيز النظام الصحي الأردني وحملته الوطنية للتطعيم ضد الفيروس وخطط التعافي وفتح القطاعات المختلفة. 


ويهدف المؤتمر، الذي شارك فيه ما يقارب 60 دولة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث وفّر المؤتمر لوفود الدول المشاركة مرصدًا يركز على التطورات الصحية في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.


وتركّز المؤتمر هذا العام على القضايا الرئيسية المتعلقة بأجندة مجموعة العشرين، التي اختتمت أمس الأول في روما، والذي احتل فيه الوضع الصحي الوبائي الاهتمام الأبرز لكلمات ومناقشات الدول المشاركة.

 

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