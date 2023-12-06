الهواري: لا نية لإنشاء مستشفى جديد في محافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنه لا نية لإنشاء مستشفى جديد في محافظة الزرقاء.

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وقال الهواري خلال جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، إن الخدمات الطبية الملكية تعمل على إنشاء مستشفى عسكري في الزرقاء بسعة سريرية تزيد عن 400 سرير.

وأضاف أنه يجب أن ندرس احتياجاتنا وصرف كل المقدرات في الموازنة ضمن ذلك حتى لا نهدر المال العام، مبينا أنه في ظل العمل على إنشاء مستشفى بسعة 400 سرير نقوم بتوجيه مقدراتنا في مكان آخر.

وحول الانتظار لمدة 6 شهور لإجراء صورة أشعة، أشار الهواري إلى أن أجهزة الأشعة متوفرة في جميع محافظات المملكة وقامت الوزارة مؤخرا برفد مستشفيات معاذ بن جبل والإيمان الحكومي والنديم بمنظومة الأشعة.

وتابع أن التأخر لمدة 6 شهور لإجراء صورة الأشعة للمريض قد يعود للتشخيص الطبي للحالة المرضية.