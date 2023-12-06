الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء: ارتفاع بسيط على أسعار بعض تراكيب حليب الرضع

يديعوت أحرونوت: أهالي الأسرى المتحتجزين يطالبون باتفاق عاجل للإفراج عن ذويهم

مصادر ترجح شروع مجلس النواب بالقراءة الأولى لمشروع موازنة 2024 في غضون أسبوع إلى أسبوعين

الهواري: لا نية لإنشاء مستشفى جديد في محافظة الزرقاء

المومني: تعديلات صندوق دعم الطالب ستحرم آلاف الطلاب من المنح والقروض الجامعية

الأونروا: قطاع غزة من أخطر الأماكن في العالم

الخارجية : اجلاء 110 اردنيا من غزة اليوم عبر معبر رفح

جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

فيديو جديد للشيخ نبهان الشهير بـ "روح الروح" يتصدر الترند

المياه: 4.3 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي

عاجل

الخارجية : اجلاء 110 اردنيا من غزة اليوم عبر معبر رفح

الأربعاء، 06-12-2023 11:59 ص

الهواري: لا نية لإنشاء مستشفى جديد في محافظة الزرقاء

M63A0379


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنه لا نية لإنشاء مستشفى جديد في محافظة الزرقاء.

اضافة اعلان

 

وقال الهواري خلال جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، إن الخدمات الطبية الملكية تعمل على إنشاء مستشفى عسكري في الزرقاء بسعة سريرية تزيد عن 400 سرير.

 

وأضاف أنه يجب أن ندرس احتياجاتنا وصرف كل المقدرات في الموازنة ضمن ذلك حتى لا نهدر المال العام، مبينا أنه في ظل العمل على إنشاء مستشفى بسعة 400 سرير نقوم بتوجيه مقدراتنا في مكان آخر.

 

وحول الانتظار لمدة 6 شهور لإجراء صورة أشعة، أشار الهواري إلى أن أجهزة الأشعة متوفرة في جميع محافظات المملكة وقامت الوزارة مؤخرا برفد مستشفيات معاذ بن جبل والإيمان الحكومي والنديم بمنظومة الأشعة.

 

وتابع أن التأخر لمدة 6 شهور لإجراء صورة الأشعة للمريض قد يعود للتشخيص الطبي للحالة المرضية.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-06 at 12.35.06 PM

الغذاء والدواء: ارتفاع بسيط على أسعار بعض تراكيب حليب الرضع

11202318172329641743805

الخارجية : اجلاء 110 اردنيا من غزة اليوم عبر معبر رفح

0L5A1483

هيئة الطاقة تتلقى 1130 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الأول الماضي

تتت

المياه: 4.3 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي

M63A8879

التربية: العطلة الشتوية تبدأ 7 كانون الثاني القادم وتستمر لأسبوعين

65700b23ae4cd

الطاقة توقع 5 اتفاقيات في مؤتمر المناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-05 at 2.56.32 PM (1)

الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية على أسر فقيرة

1700509437181

كلنا الأردن تطلق سلسلة حواريات حول الدبلوماسية الأردنية

الجامعة-الأردنية

مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات في عدد من الجامعات الأردنية

image (1)

رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2024

صورة-محطة-الترخيص-المتنقل-1-scaled-e1651136558402

خدمة الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

egypt-olives

توقع إنتاج 13958 طنا من ثمار الزيتون للموسم الحالي في الزرقاء