الهواري لـ الوكيل :الأجسام المضادة لا تعني المناعة ضد كورونا

الوكيل الإخباري – خاص -
قال رئيس المركز الوطني لمكافحة للأوبئة والأمراض
السارية الدكتور فراس الهواري إن الأجسام المضادة ليست المؤشر الوحيد على وجود مناعة
لدى الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا.اضافة اعلان
وأكد الهواري لـ " الوكيل الإخباري " أن المناعة تعتمد على نسبة
الخلايا التائية لفيروس كورونا، ولا تقتصر على الأجسام المضادة فقط ، مشيراً إلى
أن انخفاضها لا يعني انخفاض المناعة لدى الأشخاص.
ولفت إلى أن فحص الأجسام المضادة بعد أخذ لقاح كورونا " ليس ضروريا "
لفئة كبار السن ،منوهاً أن زيادة نسبة الأجسام المضادة لتلك الفئة تحتاج إلى وقت
كافٍ.
وبيّن الهواري إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس يمكنهم أن يأخذوا
اللقاح بعد 3 شهورعلى الأقل، موضحاً أن الأجسام المضادة تبقى متواجدة حتى بعد
تعافي المصاب.