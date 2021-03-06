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السبت، 06-03-2021 01:43 م

الهواري لـ الوكيل :الأجسام المضادة لا تعني المناعة ضد كورونا

هواري
أرشيفية


الوكيل الإخباري – خاص - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة للأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري إن الأجسام المضادة ليست المؤشر الوحيد على وجود مناعة لدى الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا.
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وأكد الهواري لـ " الوكيل الإخباري " أن المناعة تعتمد على نسبة الخلايا التائية لفيروس كورونا، ولا تقتصر على الأجسام المضادة فقط ، مشيراً إلى أن انخفاضها لا يعني انخفاض المناعة لدى الأشخاص.

ولفت إلى أن فحص الأجسام المضادة بعد أخذ لقاح كورونا " ليس ضروريا " لفئة كبار السن ،منوهاً أن زيادة نسبة الأجسام المضادة لتلك الفئة تحتاج إلى وقت كافٍ.

وبيّن الهواري إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس يمكنهم أن يأخذوا اللقاح بعد 3 شهورعلى الأقل، موضحاً أن الأجسام المضادة تبقى متواجدة حتى بعد تعافي المصاب.

 




 

 


 

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