الهواري لـ الوكيل :الأجسام المضادة لا تعني المناعة ضد كورونا

الوكيل الإخباري – خاص -

اضافة اعلان





قال رئيس المركز الوطني لمكافحة للأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري إن الأجسام المضادة ليست المؤشر الوحيد على وجود مناعة لدى الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا.وأكد الهواري لـ " الوكيل الإخباري " أن المناعة تعتمد على نسبة الخلايا التائية لفيروس كورونا، ولا تقتصر على الأجسام المضادة فقط ، مشيراً إلى أن انخفاضها لا يعني انخفاض المناعة لدى الأشخاص.ولفت إلى أن فحص الأجسام المضادة بعد أخذ لقاح كورونا " ليس ضروريا " لفئة كبار السن ،منوهاً أن زيادة نسبة الأجسام المضادة لتلك الفئة تحتاج إلى وقت كافٍ.وبيّن الهواري إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس يمكنهم أن يأخذوا اللقاح بعد 3 شهورعلى الأقل، موضحاً أن الأجسام المضادة تبقى متواجدة حتى بعد تعافي المصاب.