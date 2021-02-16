الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شدّد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور فراس الهواري ، على ضرورة التريّث بشأن عدم فتح مزيد من القطاعات والمنشآت الاقتصادية في الوقت الحالي ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن.

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وبين الهواري ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا ، جاء نتيجة لتخفيف الإجراءات الحكومية ، والتراخي في العديد من المؤسسات بالإجراءات الصحية الوقائية منذ تاريخ 8/1، فيما يتعلّق بارتداء الكمامات ، والتجمعات ، ما زاد من انتشار الفيروس بشكل ملحوظ.

" لن يكون هنالك تجمّعات بين المواطنين ، نتيجة للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة خلال الساعات القادمة، ما قد يُقلل من أعداد الإصابات ، حيث سيلجأ المواطنون إلى منازلهم ، نتيجة لحالة الطقس السائدة" ، وفق الهواري.

وأوضح ، أنه سيتم دراسة المنحنى الوبائي، والتغيّرات التي طرأت عليه ، خلال أيام ، ، وما تأثير كل قطاع تم إعادة فتحه على المنحنى.

وعرّج الهواري ، على إعادة فتح المدارس ، لافتا أنه سيُصار إلى اتخاذ القرار المناسب، بعد دراسة تأثير ذلك على الوضع الوبائي الراهن.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعتزمان الأخذ بالتوصيات ، التي من شأنها الحدّ من الفيروس في المملكة ، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وزاد الهواري " خلال الأيام القليلة القادمة ، سيتم حسم القرارات من قبل الجهات المعنيّة ، سواء فيما يتعلق بالمدارس ، أو بمصير الحظر الشامل الجمعة، وغيرها من الأمور ".

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