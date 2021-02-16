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الثلاثاء، 16-02-2021 11:33 ص

حسم القرارات خلال أيام

الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

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الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شدّد  رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور فراس الهواري ، على ضرورة التريّث بشأن عدم فتح مزيد من القطاعات والمنشآت الاقتصادية في الوقت الحالي ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن.

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وبين الهواري ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا ، جاء نتيجة لتخفيف الإجراءات الحكومية ، والتراخي في العديد من المؤسسات بالإجراءات الصحية الوقائية  منذ تاريخ 8/1، فيما يتعلّق بارتداء الكمامات ، والتجمعات ، ما زاد من انتشار الفيروس بشكل ملحوظ.

 

" لن يكون هنالك تجمّعات بين المواطنين ، نتيجة للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة خلال الساعات القادمة، ما قد يُقلل من أعداد الإصابات ، حيث سيلجأ المواطنون إلى منازلهم ، نتيجة لحالة الطقس السائدة" ، وفق الهواري.

 

وأوضح ، أنه سيتم دراسة المنحنى الوبائي، والتغيّرات التي طرأت عليه ، خلال أيام ، ، وما تأثير كل قطاع تم إعادة فتحه على المنحنى.

 

وعرّج الهواري ، على إعادة فتح المدارس ، لافتا أنه سيُصار إلى اتخاذ القرار المناسب، بعد دراسة تأثير ذلك على الوضع الوبائي الراهن.

 

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعتزمان الأخذ بالتوصيات ، التي من شأنها الحدّ من الفيروس في المملكة ، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

وزاد الهواري " خلال الأيام القليلة القادمة ، سيتم حسم القرارات من قبل الجهات المعنيّة ، سواء فيما يتعلق بالمدارس ، أو بمصير الحظر الشامل الجمعة، وغيرها من الأمور ".

 

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