الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شدّد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور فراس الهواري ، على ضرورة التريّث بشأن عدم فتح مزيد من القطاعات والمنشآت الاقتصادية في الوقت الحالي ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن.
وبين الهواري ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا ، جاء نتيجة لتخفيف الإجراءات الحكومية ، والتراخي في العديد من المؤسسات بالإجراءات الصحية الوقائية منذ تاريخ 8/1، فيما يتعلّق بارتداء الكمامات ، والتجمعات ، ما زاد من انتشار الفيروس بشكل ملحوظ.
" لن يكون هنالك تجمّعات بين المواطنين ، نتيجة للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة خلال الساعات القادمة، ما قد يُقلل من أعداد الإصابات ، حيث سيلجأ المواطنون إلى منازلهم ، نتيجة لحالة الطقس السائدة" ، وفق الهواري.
وأوضح ، أنه سيتم دراسة المنحنى الوبائي، والتغيّرات التي طرأت عليه ، خلال أيام ، ، وما تأثير كل قطاع تم إعادة فتحه على المنحنى.
وعرّج الهواري ، على إعادة فتح المدارس ، لافتا أنه سيُصار إلى اتخاذ القرار المناسب، بعد دراسة تأثير ذلك على الوضع الوبائي الراهن.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعتزمان الأخذ بالتوصيات ، التي من شأنها الحدّ من الفيروس في المملكة ، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وزاد الهواري " خلال الأيام القليلة القادمة ، سيتم حسم القرارات من قبل الجهات المعنيّة ، سواء فيما يتعلق بالمدارس ، أو بمصير الحظر الشامل الجمعة، وغيرها من الأمور ".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة