الهواري: مركز الأميرة بسمة الشامل سيخفف الضغط عن مستشفى البشير

الوكيل الإخباري - تحت رعاية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري؛ أقيم اليوم السبت، حفل وضع حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل الذي تقوم عليه مبادرة "همتنا".

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وأُقيم الحفل في مقر المركز الكائن في منطقة المهاجرين في رأس العين بالعاصمة عمان بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وممثلة منظمة الصحة العالمية في عمان الدكتورة جميلة الراعبي ورئيس مبادرة همتنا الدكتورة فاديا سمارة، وعدد من كبار المتبرعين لدعم المشروع، وعدد من ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعة من أعضاء مبادرة همتنا.



وأكد الهواري في تصريحات صحفية عقب وضع حجر أساس المركز على سعي وزارة الصحة نحو تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة المراكز الصحية ورفع مستويات تقديمها وتحقيق رضا متلقي الخدمة.

وثمّن الهواري الدور الذي تقوم به مبادرة همتنا لمساندة الوزارة في تحقيق هدفها نحو تطوير وإعادة تأهيل عدد من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، مشيراً إلى الجهود المشتركة التي بذلت العام الماضي مع المبادرة لتجهيز مركز سميح دروزة لعلاج الأورام في مستشفى البشير.



كما شكر الداعم الرئيسي للمشروع شركة زين الأردن، وكافة المتبرعين من ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.



ونوه الهواري إلى أنه سيصار إلى تقديم الخدمات الصحية في مركز صحي الأميرة بسمة الشامل على مدار الـ 24 ساعة وذلك بعد الانتهاء من تطويره، لافتاً إلى أنّ ذلك سيعمل على تخفيف الضغط عن مستشفى البشير بحكم قرب المركز من المستشفى.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع مبادرة همتنا إلى إعادة تأهيل وتطوير 25 مركزاً صحّياً في المملكة خلال المرحلة القادمة وضمن خطة شمولية تنفذها الوزارة لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها.



وقدّمت رئيس مبادرة همتنا الدكتورة فاديا سمارة خلال المؤتمر الشكر لكل من ساهم في دعم هذا المشروع، وأكدت بأنه سيتم وضع وتنفيذ خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لتدريب جميع العاملين في المركز من مقدمي الخدمات الصحية والفنيين والإداريين، للمساهمة بشكل في تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين من خلال هذا المركز.



وبينت أنه سيتم انتهاء العمل في المشروع مطلع شهر تشرين الأول القادم، مضيفةً بأنه سيتم إنجاز وتنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق مختلفة في الأغوار ومحافظات الجنوب، وأشادت الدكتورة فاديا برعاية ودعم شركة زين الأردن الداعم الرئيسي للمشروع.



كما عقدت مبادرة همتنا على هامش الحفل مؤتمراً صحفياً تم خلاله الإعلان عن إطلاق حملة جمع تبرعات لدعم مشاريع "همتنا" والمساهمة في إعادة تأهيل مراكز صحية ومستشفيات حكومية أخرى في المملكة.



ويستقبل مركز صحي الأميرة بسمة ما يقارب 22 ألف مراجع شهريا، وتبلغ مساحته حوالي 1700 متر مربع، ويحتوي على 3 أسرّة للطوارئ، ومركز للأمومة والطفولة، و4 عيادات طب أسرة، وعيادة أمراض باطنية، و4 عيادات طب عام، و5 عيادات طب أسنان، وعيادة طب وجراحة الأسنان، وعيادة طب أنف وأذن وحنجرة.



وسيتم من خلال هذا المشروع استحداث عيادات طب وجراحة العيون، وطب وجراحة العظام، ومركز تصوير إشعاعي بانورامي للفك والأسنان، وعيادة أمراض السكري والغدد الصماء.