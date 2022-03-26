الهواري: نهضة كبيرة في القطاع الصحي

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، قسمي طب التأهيل وقسطرة القلب الرابع في مستشفى الأمير حمزة.

اضافة اعلان



وقال الهواري إنّ هناك نهضة كبيرة في القطاع الصحي على مستوى مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية ومن ضمنها مستشفى الأمير حمزة، الذي يُعتبر من أهم الوجهات الصحية في المملكة، وتجري فيه عمليات جراحية للعظام، وزراعة المفاصل، وقسطرة وعلاج أمراض القلب الجراحية بشكل يومي، بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية.



وأوضح الهواري أنّ تجهيز القسمين جاء تنفيذاً لخطة الوزارة لرفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى بشكل عام، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للـتأهيل، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات القلب العلاجية التداخلية أيضاً.



ولفت إلى أنّ تشغيل القسمين اليوم يضاف إلى إنجازات كبيرة تحققت بفضل تضافر جهود الوزارة ومستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أن طب التأهيل له دور محوري في علاج الأمراض، وتختلف طبيعة هذا الدور ومضمونه باختلاف الحالة، ومثال على ذلك دوره الهام ما بعد عمليات جراحة العظام والمفاصل.

وأضاف الهواري أن وزارة الصحة تولي اختصاص طب التأهيل اهتمامها؛ نظراً للحاجة الملحة لإجراء بعض التدخلات للتعامل مع بعض الأمراض والشيخوخة والإصابات الناتجة عن الحوادث، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال القسم تقديم الخدمة التأهيلية المتكاملة للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء، والمحولين من العيادات الخارجية والمراكز الصحية.



وأكد أن قسم التأهيل الحديث في مستشفى الأمير حمزة أنشئ وفق أعلى المعايير العالمية، وسيقدم خدمات ما بعد العمليات، لمصابي الجلطات الدماغية وحوادث السير وكل من يحتاج إلى تأهيل وعلاج طبيعي، على أيدي متخصصين ومن خلال أجهزة متطورة.



وأضاف أنه ضمن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي العام وتقديم اضافة نوعية في الخدمات، افتتح أخيرا قسم تأهيل أيضا في مستشفى البشير، على درجة كبيرة من الاحترافية.



وفي سياق متصل، افتتح الهواري غرفة القسطرة الرابعة في مستشفى الأمير حمزة، تعد إضافة نوعية على خدمات المستشفى، إذ أنها سترفع عدد عمليات القسطرة إلى 55 عملية يوميا بدلا من 40 عملية سابقا.



ونوه الهواري بهذا الصدد بالمستوى العالي لخدمات مستشفيات وزارة الصحة، ولاسيما أمراض القلب وجراحتها، مشيرا إلى أنها اصبحت متوفرة في مستشفيات: الأمير حمزة، البشير، والكرك، السلط التي أتمت الوزارة استعداداتها للقيام بإجراءات القلب فيها.



وشدد على أن المراكز الصحية أصبحت أيضا تلعب دورا محوريا من ناحية أقسام العلاج الطبيعي؛ إذ افتتح فيها أقسام منها في المركز الصحية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة حرصا من الوزارة على تقديم خدمات نوعية متكاملة في مراكزها الصحية ومستشفياتها التابعة بطريقة يلمسها المواطن بشكل مباشر.



من جهته، قال مدير عام المستشفى الدكتور كفاح أبو طربوش، إنّ مستشفى الأمير حمزة يُعتبر من المستشفيات الرائدة في مجال قسطرة وعلاج أمراض القلب الجراحية، إذ تجرى هذه العمليات على أيدي أطباء مهرة ذوي خبرة طويلة.



وأشار إلى أنّ المستشفى أجرى اخيرا قسطرة علاجية لحالات التشوهات الخلقية عند الأطفال، فيما سيتم في القريب العاجل البدء في إجراء تبديل الصمامات القلبية عن طريق القسطرة، ما سيشكل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الصحية المقدمة في القطاع العام.



بدوره، قال مدير قسم طب التأهيل في المستشفى الدكتور علي الرجوب، إنّ القسم الجديد سيُساعد على تأهيل مرضى الأعصاب، كمرضى الجلطات الدماغية، بالإضافة إلى المساعدة في علاج أمراض الأعصاب عند الأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي بحيث يخضعون لرعاية تأهيلية مناسبة.



وحضر الافتتاح الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، والأمين العام للوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وعدد من مسؤولي الوزارة وأطباء المستشفى.