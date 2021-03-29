الهواري وزيرا للصحة والشمالي للعمل - صور

الوكيل الإخباري - أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، فراس الهواري، بتعيينه وزيرا للصحة ويوسف الشمالي، بتعيينه وزيرا للعمل.

وحضر مراسم أداء اليمين، رئيس الوزراء بشر هاني الخصاونة.

وتاليا السير الذاتية للوزراء الجدد:



وزير الصحة فراس الهواري:



12/2020: رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

2018 – 2021: رئيس مكتب مكافحة السرطان.

09/2018- 01/2010: رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان.

10/2004 – 2021: مدير وحدة المعالجة التنفسية ومختبر وظائف الرئة في مركز الحسين للسرطان.

08/2013 – 2021: عضو المجلس التنفيذي في مركز الحسين للسرطان.

01/2008 – 10/2008: مدير برنامج الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان.

07/2007: رئيس مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية بمركز الحسين للسرطان.

08/2000 – 09/2004: زميل كلية أطباء الصدر الأميركية.

12/2000 – 09/2004: استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة، ماري لاند، الولايات المتحدة الأميركية.



وزير العمل يوسف الشمالي:

2015 2021: أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين

كلف في حزيران/ يونيو 2019 للعمل مديرا عاما لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة.

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