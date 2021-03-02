الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الكويت: استمرار ارتفاع وتيرة اصابات كورونا

الهواري : وفيات كورونا تعادل 10 أضعاف ما تتسبب به الانفلونزا العادية

إحالة 3 مستشارين في التربية إلى التقاعد

فحوصات وزير المياه والري سلبية

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

بريطانيا: ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

مطالبة بإستثناء كافة الصلوات من حظر الجمعة الشامل

أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

وزارة المياه تعلق الدوام في مركزها الرئيسي

عبيدات : السلالة البريطانية هي السائدة بعمّان والمحافظات المتاخمة لها

الثلاثاء، 02-03-2021 09:05 م

الهواري : وفيات كورونا تعادل 10 أضعاف ما تتسبب به الانفلونزا العادية

3202119563446542005


الوكيل الاخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري، إن نسب الوفيات في فيروس كورونا تتراوح بين 1-4 بالمئة وهو ما يعادل تقريبا 10 أضعاف ما تتسبب به الانفلونزا العادية .
اضافة اعلان

وأضاف أن تأمين ما يكفي من المطاعيم سيكون خلال الشهر الحالي للذين سجلوا على المنصة الالكترونية.

ودعا الهواري المواطنين الى المبادرة للتسجيل على المنصة لأخذ المطعوم حتى وإن لم يتوفر، لأن ذلك يدل على مدى الانتماء والحرص على التعامل مع هذه الجائحة من منطلق علمي، ويحفز أصحاب القرار على السعي لطلب المزيد من المطاعيم، مشيرا الى أن العزوف عن التسجيل يوصل رسالة مفادها أننا غير مهتمين و"هذا ما لا نرجوه".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10201818152738768640996

إحالة 3 مستشارين في التربية إلى التقاعد

main_image603e85e459feb

فحوصات وزير المياه والري سلبية

main_image603e82096283c

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

32021215121555503885

الامن العام يوجه رسالة للمواطنين بشأن ارتداء الكمامة

وزارة المياه والري

وزارة المياه تعلق الدوام في مركزها الرئيسي

320211193354313605128

عبيدات : السلالة البريطانية هي السائدة بعمّان والمحافظات المتاخمة لها

أخبار متعلقة
2202127213410722878572

الهواري : نحتاج الى اسبوعين بعد الاجراءات المشددة

220212153125403228613

29 مركز تطعيم فعالا من أصل 73 بسبب شح اللقاحات المضادة للفيروس

220211717437690630391

وزير الصحة : اجتماع للجنة الأوبئة بعد ارتفاع الاصابات

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

الهواري لـ الوكيل : نتابع الوضع الوبائي بدقة وهناك مبرر لتراجع الاصابات بكورونا أمس

220211421647456682223

مكافحة الأوبئة: الالتزام بالإجراءات الصحية يساوي الحظر الشامل

12202021203648647138289

الهواري ينتقد عدم الإلتزام بمواجهة كورونا في الأردن