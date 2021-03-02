الهواري : وفيات كورونا تعادل 10 أضعاف ما تتسبب به الانفلونزا العادية

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري، إن نسب الوفيات في فيروس كورونا تتراوح بين 1-4 بالمئة وهو ما يعادل تقريبا 10 أضعاف ما تتسبب به الانفلونزا العادية .وأضاف أن تأمين ما يكفي من المطاعيم سيكون خلال الشهر الحالي للذين سجلوا على المنصة الالكترونية.ودعا الهواري المواطنين الى المبادرة للتسجيل على المنصة لأخذ المطعوم حتى وإن لم يتوفر، لأن ذلك يدل على مدى الانتماء والحرص على التعامل مع هذه الجائحة من منطلق علمي، ويحفز أصحاب القرار على السعي لطلب المزيد من المطاعيم، مشيرا الى أن العزوف عن التسجيل يوصل رسالة مفادها أننا غير مهتمين و"هذا ما لا نرجوه".