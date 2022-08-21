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الأحد، 21-08-2022 02:47 م

الهواري يؤكد دعمه لتقديم خدمة طبية نوعية في الكرك

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الوكيل الإخباري - زار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الأحد، يرافقه الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور رائد الشبول جامعة مؤتة، حيث كان في استقباله رئيسها الدكتور عرفات عوجان ونائبيه للشؤون الإدارية الدكتور علي الضمور ولشؤون البحث والتطوير والتعاون الدولي الدكتور مروان الموسى.

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وأكد الهواري اعتزازه بالتعاون القائم بين وزارة الصحة وجامعة مؤتة والذي تم تتويجه مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون تربط مستشفى الكرك الحكومي بكلية الطب في الجامعة لتحويله إلى مستشفى تعليميّ بإشراف أعضاء هيئة التدريس من خلال عيادات الاختصاص المختلفة والتي انعكست على رفع سوية الواقع الصحي في المحافظة وإقليم الجنوب.


والتقى الهواري خلال الزيارة بعميد كلية الطب الدكتور سائد الضلاعين ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بحضور رئيس الجامعة ونائبيه، وأشار إلى أهمية الاتفاقية الموقعة في تحسين ظروف العمل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى.


وأكد دعمه الكامل وحسب الإمكانيات المتاحة؛ لتوفير المتطلبات اللازمة من أجهزة ومعدات طبية حديثة تكفل تقديم خدمة طبية نوعية للمحافظة خاصة وإقليم الجنوب عامة تحت إشراف مباشر من كلية الطب.


واستمع الهواري إلى العديد من الملاحظات الواردة من رؤساء الأقسام في كلية الطب والتي تهدف إلى تقديم أفضل الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

 




 

 


 

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