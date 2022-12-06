الهواري يبحث سبل التعاون مع مجموعة المنظمة الخيرية الإنسانية

الوكيل الإخباري

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- التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه، اليوم الثلاثاء، مدير عام مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب الدكتورة اغادير جويحان وممثلين عن مجموعة المنظمة الخيرية الانسانية (LDSC) المتخصصة بتقديم الدعم والتدريب للقطاعات الصحية في العديد من الدول.وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين وزارة الصحة والمنظمة في مجالات دعم رعاية حديثي الولادة في مستشفيات وزارة الصحة والتي تشمل تزويد المستشفيات بالمعدات والأجهزة الطبية الضرورية لحديثي الولادة وتوفير التدريب اللازم للكوادر الصحية في هذا المجال.كما تم بحث أوجه التعاون في مجال تعزيز خدمات الصحة النفسية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وبما يشمل تزويد الوزارة بالمعينات الحركية والتدريب.وثمّن الوزير الهواري الدور الذي تقوم به مجموعة المنظمة الخيرية الانسانية في دعم القطاعات الصحية في العديد من دول الإقليم والتي سيبدأ القطاع الصحي في الأردن ولأول مرة الاستفادة من مبادراتها قريباً.