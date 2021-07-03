الهواري يتفقد مستشفى الأمير حمزة

الوكيل الاخباري -

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تفقد وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة، فراس الهواري السبت، واقع الخدمات المقدمة في المستشفى بعد العودة التدريجية للعمل في أقسامه.وقال مدير مستشفى الأمير حمزة كفاح أبو طربوش، إنّ المستشفى أجرى الكثير من العمليات الجراحية الدقيقة وبعض الإجراءات الطبية التي تجرى حصريا في مستشفى الأمير حمزة دون غيره من مستشفيات وزارة الصحة، خلال فترة الجائحة بسبب تخصيص المستشفى لمرضى كورونا.وأشار، إلى أن الجولة جاءت للوقوف على أبرز المسائل التي تهم سير العمل خاصة بعد العودة التدريجية للعمل بالحالات المبرمجة، بالإضافة لاستئناف العمل ببرنامج زراعة الكلى بالمستشفى.وقال، أبو طربوش، إنّ المستشفى أجرى الأسبوع الماضي، عددا من عمليات القسطرة القلبية لأطفال رضع.