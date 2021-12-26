الهواري يتوقع ارتفاع إصابات "أوميكرون" في الأردن

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن الوزارة ستعلن عن مزيد من الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون"، متوقعا أن يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أن "يصبح المتحور هو النسخة السائدة".



وأشار الهواري إلى أن "المصابين بالمتحور الجديد غالبيتهم تلقوا اللقاح ومن خارج الأردن، وظهرت عليهم أعراض خفيفة ولم يحتج أي أحد منهم لدخول المستشفيات".

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وتطرق الهواري إلى "الانخفاض السريع" في عدد الإصابات بكورونا، قائلا: "نشاهد انخفاضا سريعا بنسب الإيجابية ومتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في أعداد الحالات والنسب الإيجابية إلى أن يصبح انتشار الفيروس المتحور الجديد أوميكرون شبيها بما هو موجود في دول أوروبية والولايات المتحدة".