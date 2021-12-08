الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة فراس هواري أن فعالية لقاحات كورونا ضد المتحور الجديد " أوميكرون "فعّالة، وفقاً للمؤشرات الأولية .

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وبين الهواري خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، أن معدل دخول المصاب بالمتحور "أوميكرون" إلى المستشفيات 3 أيام مقارنة بـ8 أيام ونصف للمصابين بالمتحور الهندي دلتا.