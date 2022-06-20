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الإثنين، 20-06-2022 02:36 م

الهواري يطلق دراسة تقييم الرعاية الصحية الأولية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الصحة الدكتور فراس الهواري دراسة تقييم الرعاية الصحية الأولية في الأردن، والتي نفذتها منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية وخبراء محليين، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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وقال الهواري خلال حفل الاطلاق اليوم الاثنين، إن الدراسات تأتي كخطوة أولى من عملية تعزيز الرعاية الصحية، وتعد دليلا حقيقيا على دعم الجهود الرائدة التي تحث على بناء مجتمع صحي ضمن منظومة التنمية المستدامة، وبما يسهم في تحقيق التميز للنظام الصحي ويوفر الوقاية والتشخيص المبكر وتحقيق الدعم الطبي المستمر للمرضى.


وأضاف، أن الأردن بذل جهودا كبيرة لضمان تقديم التميز في خدمات الرعاية الصحية للجميع، من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية، وانشاء شبكة واسعة من المراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية في المحافظات والألوية والقرى.


وأكد الهواري اهتمام الحكومة بالرعاية الصحية الأولية وفق الرؤى الملكية، لا سيما رؤية التحديث الاقتصادي التي شددت على أهمية تقوية دور الرعاية الصحية الأولية بوصفها المدخل الأساسي لإتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية بتساوٍ ضمن نظام متكامل ورقميا، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة عام 2030.


وأشار إلى أن تقييم منظمة الصحة العالمية جاء وفق منهجية اعتمدت على أربع دراسات أجرتها فرق بحثية، خرجت بعشرات التوصيات للعمل على سد الفجوات، مثمنا التعاون مع منظمة الصحة العالمية لإعداد التقييم والتشاركية في العمل لتعزيز المنظومة الصحية في الأردن.


من جهتها قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، إن اطلاق الدراسة والندوة العلمية يهدف الي تحديد التدخلات ذات الأولوية لتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية في الأردن.


وبينت أن الرعاية الصحية الأولية تعد نهجا للصحة يركز على الناس ويجعل الوقاية لا تقل أهمية عن العلاج، وهي الطريقة الأكثر كفاءة وعدالة وفعالية من حيث التكلفة لتنظيم النظام الصحي، حيث يمكن للوقاية أن تمنع الكثير من عبء المرض، ومنع الأشخاص الذين يعانون من شكاوى بسيطة من إغراق أقسام الطوارئ في المستشفيات، ما يحقق نتائج أفضل بتكاليف أقل وبارتياح أعلى للمستخدم.


وأضافت، أن "الأردن التزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان أحد الموقعين على إعلان صلالة 2018 الذي أعاد تأكيد الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال بناء أنظمة صحية عادلة ومرنة ومستدامة" وأشارت الراعبي إلى أن المنظمة بالشراكة مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية وخبراء محليين قاموا بعدد من الدراسات تتضمن تقييم مدى توافر الخدمة والجاهزية باستخدام أدوات منظمة الصحة العالمية بتقييم ومراقبة مدى توافر الخدمة والاستعداد في المرافق المستهدفة، وكذلك تقييم الجودة من وجهة نظر متلقي الخدمة، ودراسة الرعاية الصحية الأولية في الأردن التي تألفت من مراجعة الأدبيات المتوفرة، ومقابلات متعمقة مع ذوي الخبرة، وتقييم تضمين خدمات الأمراض غير السارية في سياق الرعاية الصحية الأولية في الأردن.


وأوصت الدراسة إلى حوكمة التمويل الصحي وتقديم الخدمة والموارد الصحية البشرية ونظام المعلومات، والأدوية، والتكنولوجيا، لافتة إلى ان تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية في الأردن يأتي عبر شراكة بين جميع القطاعات ذات العلاقة للالتزام بتنفيذ رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي.

 




 

 


 

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